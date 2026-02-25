Le bénéfice trimestriel de la Banque nationale du Canada augmente grâce aux bons résultats de la gestion de patrimoine

(Ajoute des détails aux paragraphes 2-5)

La Banque Nationale du Canada NA.TO a annoncé mercredi une hausse de son bénéfice au premier trimestre, aidée par une solide performance dans les secteurs des services bancaires d'investissement et de la gestion de patrimoine.

L'incertitude persistante concernant les relations commerciales entre les États-Unis et le Canada a pesé sur la confiance des entreprises et des consommateurs, freinant la croissance des prêts et incitant les banques canadiennes à s'appuyer davantage sur les marchés de capitaux et les activités de gestion de patrimoine, qui génèrent des marges plus élevées.

Le revenu net d'intérêt, la différence entre ce que les banques font sur les prêts et ce qu'elles versent sur les dépôts, était de 1,39 milliard de dollars canadiens au cours du trimestre, comparativement à 972 millions de dollars canadiens au cours de la période correspondante de l'année précédente.

Le bénéfice des marchés des capitaux de National a augmenté de 6 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 443 millions de dollars canadiens au cours du trimestre déclaré, tandis quele bénéfice de son unité de gestion de patrimoine a augmenté de 12 % pour atteindre 272 millions de dollars canadiens.

La Banque de Nouvelle-Écosse BNS.TO a dépassé les estimations de bénéfices mardi, grâce à une forte croissance dans tous les segments.

National a affiché un bénéfice ajusté de 1,32 milliard de dollars canadiens (963,50 millions de dollars canadiens), ou 3,25 dollars canadiens par action, pour le trimestre terminé le 31 janvier, comparativement à un bénéfice de 1,05 milliard de dollars canadiens, ou 2,93 dollars canadiens par action, il y a un an.

(1 $ = 1,3700 dollar canadien)