Le bénéfice trimestriel de l'opérateur ferroviaire Union Pacific augmente

Union Pacific UNP.N a annoncé jeudi une hausse de 9% de son bénéfice au troisième trimestre, grâce à des prix élevés.

Le bénéfice net trimestriel de l'opérateur ferroviaire de la côte ouest est passé à 1,8 milliard de dollars, soit 3,01 dollars par action, contre 1,7 milliard de dollars, soit 2,75 dollars par action, un an plus tôt.

Union Pacific a déclaré que les résultats comprenaient des coûts de fusion de 41 millions de dollars, soit 0,07 dollar par action, sur une base diluée.

Union Pacific a annoncé en juillet son intention d'acquérir son rival Norfolk Southern dans le cadre d'une transaction de 85 milliards de dollars visant à créer le premier opérateur ferroviaire de fret d'un océan à l'autre.