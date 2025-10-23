 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 228,37
+0,26%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le bénéfice trimestriel de l'opérateur ferroviaire Union Pacific augmente
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 13:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

Union Pacific UNP.N a annoncé jeudi une hausse de 9% de son bénéfice au troisième trimestre, grâce à des prix élevés.

Le bénéfice net trimestriel de l'opérateur ferroviaire de la côte ouest est passé à 1,8 milliard de dollars, soit 3,01 dollars par action, contre 1,7 milliard de dollars, soit 2,75 dollars par action, un an plus tôt.

Union Pacific a déclaré que les résultats comprenaient des coûts de fusion de 41 millions de dollars, soit 0,07 dollar par action, sur une base diluée.

Union Pacific a annoncé en juillet son intention d'acquérir son rival Norfolk Southern dans le cadre d'une transaction de 85 milliards de dollars visant à créer le premier opérateur ferroviaire de fret d'un océan à l'autre.

Valeurs associées

UNION PACIFIC
225,380 USD NYSE -0,49%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank