Le bénéfice trimestriel de Fiserv dépasse les estimations pour clore une année 2025 mouvementée

La société de paiement Fiserv FISV.O a annoncé mardi un bénéfice du quatrième trimestre supérieur aux attentes de Wall Street, la discipline en matière de dépenses ayant compensé la faible croissance du chiffre d'affaires.

Pour Fiserv, ces résultats viennent couronner une année 2025 difficile , marquée par des changements brusques au niveau de la direction de l'entreprise et par une révision majeure de ses prévisions de croissance. Son action a plongé de 74 % au cours des 12 derniers mois.

Les actions de la société ont augmenté de 3 % dans les échanges avant bourse à la suite des résultats.

La société a procédé à un examen approfondi de ses activités l'année dernière et le directeur général Mike Lyons a depuis souligné la nécessité de renforcer la rigueur des prévisions et de réduire la dépendance de l'ancienne direction à l'égard des initiatives de croissance à court terme.

Fiserv a indiqué qu'elle dépassait le marché dans la tarification de ses transactions de débit, ce qui a stimulé les bénéfices à court terme, mais a affecté sa capacité à attirer de nouveaux clients à plus long terme. Depuis, la société est chiffre d'affaires sur certains de ses changements de prix.

Le bénéfice ajusté par action a été de 1,99 $ au quatrième trimestre, dépassant les attentes de 1,90 $, selon les estimations compilées par LSEG. Le chiffre d'affaires trimestriel ajusté est resté stable à 4,90 milliards de dollars.

Les charges d'intérêt se sont élevées à 375 millions de dollars au cours du trimestre, en dessous des attentes de 419,8 millions de dollars. Le bénéfice d'exploitation ajusté de 1,71 milliard de dollars a battu les estimations de 1,67 milliard de dollars.

Les analystes s'attendaient à ce que le quatrième trimestre marque le début de la reprise de Fiserv, les trimestres suivants servant de période de transition avec une croissance modérée à court terme.

ANNÉE DE TRANSITION

Fiserv s'attend à ce que 2026 soit une année de transition, alors qu'elle investit dans des domaines stratégiques clés pour combler les lacunes et améliorer le service à la clientèle.

La société prévoit un bénéfice ajusté par action pour l'ensemble de l'année de 8 à 8,30 dollars, par rapport aux attentes de 8,19 dollars. La croissance organique annuelle du chiffre d'affaires devrait se situer entre 1 % et 3 %.

"Notre concentration sur l'investissement discipliné et l'efficacité soutient nos perspectives d'amélioration de la performance financière à mesure que nous progressons jusqu'en 2026", a déclaré le directeur financier Paul Todd dans un communiqué.

Fiserv a racheté pour 200 millions de dollars d'actions au quatrième trimestre.