Le bénéfice trimestriel de First Solar progresse grâce à la hausse des ventes de modules

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

First Solar FSLR.O , le plus grand fabricant américain de panneaux solaires, a annoncé jeudi une hausse de son bénéfice au deuxième trimestre, grâce à l'augmentation du volume de modules vendus à des tiers.

L'action de la société a progressé de plus de 3 % en séance prolongée.

* L'énergie solaire est devenue l'un des secteurs les plus dynamiques de l'industrie énergétique américaine, portée par la demande croissante des entreprises et des pouvoirs publics en quête d'une énergie plus propre et de mesures urgentes pour lutter contre le changement climatique.

* Le chiffre d’affaires net de First Solar pour le trimestre s’est établi à 1,06 milliard de dollars, en baisse par rapport aux 1,10 milliard de dollars enregistrés il y a un an, mais conforme aux estimations moyennes des analystes, selon les données compilées par LSEG.

* La baisse du chiffre d’affaires net s’explique principalement par la diminution des recettes suite à la résiliation de contrats avec des clients.

* La société prévoit que ses ventes de modules se situeront entre 3,9 GW et 4,5 GW au troisième trimestre.

* Elle a annoncé un résultat net trimestriel de 422,5 millions de dollars, soit 3,92 dollars par action, contre 341,9 millions de dollars, soit 3,18 dollars par action, pour la même période de l’année précédente.