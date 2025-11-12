Le bénéfice trimestriel de Circle dépasse les estimations grâce à la croissance des stablecoins

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'estimations aux paragraphes 1, 9 et 10)

Circle CRCL.N a dépassé les attentes de Wall Street pour son bénéfice du troisième trimestre mercredi, grâce à l'augmentation des revenus de réserve de son produit phare, l'USDC, et à l'augmentation de la circulation des stablecoins.

L'adoption mondiale des stablecoins - des jetons numériques soutenus par des actifs à faible risque tels que les dollars américains ou les bons du Trésor - gagne du terrain alors que les entreprises financières traditionnelles déploient de nouvelles offres dans l'espace et que les régulateurs du monde entier s'orientent vers des règles plus claires.

L'administration Trump, qui s'est engagée à faire des États-Unis un leader mondial des crypto-monnaies, a promulgué le Genius Act au début de l'année, établissant un cadre juridique pour la réglementation des stablecoins adossés au dollar visant à renforcer la sécurité des paiements numériques.

Circle, qui émet l'USDC, perçoit des revenus de réserve en investissant les réserves de fiat qui soutiennent la stablecoin.

La circulation de l'USDC - garantie par le dollar américain - a plus que doublé par rapport à l'année précédente pour atteindre 73,7 milliards de dollars.

L'action a chuté de 3 % avant la cloche, Circle ayant relevé ses prévisions de dépenses d'exploitation annuelles ajustées de 495 à 510 millions de dollars, citant des investissements croissants pour construire sa plateforme et des charges sociales plus élevées.

La société cherche également à diversifier ses sources de revenus, car les baisses de taux devraient exercer une pression sur ses revenus de réserve.

Au début de l'année, Circle a annoncé le déploiement d'Arc, une blockchain publique conçue spécifiquement pour les transactions en stablecoins, qui aiderait l'entreprise à exploiter les règlements transfrontaliers, les paiements marchands et les intégrations financières décentralisées.

Sur une base ajustée, Circle a gagné 36 cents par action au cours du trimestre rapporté, dépassant les attentes des analystes de 22 cents, selon lesdonnées compilées par LSEG.

Le revenu total et le revenu de réserve de Circle ont bondi de 76 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 739,8 millions de dollars au cours du trimestre clos le 30 septembre, dépassant les estimations de 700,5 millions de dollars.