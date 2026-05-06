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Le bénéfice trimestriel de BMW recule de 25 % sous l'effet de la Chine et des droits de douane
information fournie par Reuters 06/05/2026 à 08:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Apporte des précisions sur les réductions, l'impact des droits de douane et les perspectives) par Rachel More

Le constructeur automobile allemand haut de gamme BMW BMWG.DE a annoncé une forte baisse de ses bénéfices au premier trimestre, la concurrence intense en Chine et les pressions tarifaires ayant pesé sur ses performances, bien qu'il maintienne pour l'instant ses perspectives pour 2026.

La société a déclaré mercredi que son bénéfice avant impôts trimestriel avait chuté de 25 %pour s'établir à 2,3 milliards d'euros (2,70 milliards de dollars), soit un peu plus que les prévisions des analystes, qui tablaient sur 2,2 milliards d'euros selon un consensus fourni par la société.

Le chiffre d'affaires du groupe a déçu les attentes, reculant de 8,1 % à 31,0 milliards d'euros.

Ses concurrents Mercedes-Benz MBGn.DE et Audi ont également fait état d'un début d'année 2026 difficile, alors que la menace d'une hausse des droits de douane américains plane et que les concurrents chinois affirment leur domination sur le plus grand marché automobile mondial tout en commençant à gagner des parts de marché en Europe.

À l'instar de nombreux constructeurs automobiles, BMW se tourne vers la réduction des coûts pour compenser les pressions liées aux droits de douane et au coût élevé des matières premières sur un marché automobile mondial en perte de vitesse.

Contrairement à Volkswagen VOWG_p.DE et Mercedes, le constructeur a toutefois réussi jusqu'à présent à y parvenir sans supprimer d'emplois.

La Marge d’exploitation de BMW dans son cœur de métier automobile s'est établie à 5,0 % au premiertrimestre, en baisse par rapport aux 6,9 % enregistrés un an plus tôt, maissupérieure aux prévisions des analystes qui tablaient sur 4,7 %.

Les droits de douane, notamment les taxes américaines mais aussi un droit de douane de l'UE sur les véhicules électriques fabriqués en Chine affectant la marque Mini de BMW, ont eu un impact de 1,25 point de pourcentage sur la marge automobile de BMW au premier trimestre.

La société a maintenu mercredi ses prévisions pour l'ensemble de l'année, tablant sur une baisse modérée de son résultat consolidé. La marge opérationnelle principale de BMW devrait se situer entre 4 % et 6 %, après 5,3 % en 2025.

Ces perspectives ne tiennent pas compte d'une éventuelle hausse des droits de douane américains sur les véhicules, que le président Donald Trump a menacé vendredi de porter de 15 % à 25 %. Elles partent également du principe que le conflit au Moyen-Orient « ne sera pas durable », a indiqué la société dans un communiqué.

(1 $ = 0,8522 euro)

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