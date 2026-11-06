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Le bénéfice trimestriel d'Enbridge progresse grâce à la bonne santé de ses activités liées au gaz naturel
information fournie par Reuters 06/11/2026 à 13:13

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions tirées du paragraphe 2)

Enbridge ENB.TO a annoncé vendredi une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, grâce à l'augmentation des revenus générés par sesactivités dans lesecteur du gaz naturel.

La hausse de la consommation de gaz naturel et les investissements dans les infrastructures électriques nécessaires au fonctionnement des centres de données ont renforcé les perspectives de croissance pour les exploitants de gazoducs tels qu’Enbridge, dont les actifs réglementés et sous contrat génèrent des revenus relativement stables.

Enbridge a annoncé un bénéfice de base ajusté de 1,43 milliard de dollars canadiens pour sa division de transport de gaz, contre 1,26 milliard de dollars canadiens un an plus tôt.

Le bénéfice de base ajusté de sa division de distribution et de stockage de gaz a progressé, passant de 560 millions de dollars canadiens à 665 millions.

La société a annoncé un bénéfice de 1,29 milliard de dollars canadiens (918,93 millions de dollars), soit 59 cents canadiens par action, pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 682 millions de dollars canadiens, soit 30 cents canadiens par action, enregistrés un an plus tôt.

(1 dollar = 1,40 dollar canadien)

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