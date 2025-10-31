Le bénéfice du troisième trimestre de la société canadienne Cenovus Energy augmente grâce à une hausse de la production

(Ajout d'informations générales et de détails sur les résultats aux paragraphes 2 à 5)

Le producteur canadien de pétrole et de gaz Cenovus Energy CVE.TO a affiché une hausse de son bénéfice au troisième trimestre vendredi, aidé par une augmentation de la production en amont et des volumes de raffinage.

Ces résultats interviennent alors queMEG Energy MEG.TO a reporté le vote des actionnaires sur son projet d'acquisition par Cenovus, invoquant un examen réglementaire qui a nécessité la communication d'informations supplémentaires.

Cenovus souhaite devenir propriétaire du projet de sables bitumineux de MEG à Christina Lake, apprécié pour sa longue durée de vie des réserves, ses faibles coûts d'exploitation et son fort potentiel de croissance de la production.

La société basée à Calgary, en Alberta, a déclaré que la production totale en amont au troisième trimestre était de 832 900 barils équivalent pétrole par jour (boepd), en hausse par rapport aux 771 300 boepd de l'année précédente.

Le débit total en aval pour le trimestre était de 710 700 barils par jour (bpd), contre 642 900 bpd un an plus tôt.

Cenovus a déclaré que le bénéfice net a augmenté pour atteindre 1,29 milliard de dollars canadiens (920 millions de dollars américains), ou 72 cents canadiens par action, au cours du trimestre terminé le 30 septembre, contre 820 millions de dollars canadiens, ou 42 cents canadiens par action.

(1 $ = 1,4024 dollar canadien)