Le bénéfice du troisième trimestre de Caterpillar chute en raison de la faiblesse de l'activité de construction aux États-Unis et des droits de douane

Caterpillar CAT.N a fait état mercredi d'un bénéfice en baisse au troisième trimestre, frappé par la faiblesse de l'activité de construction aux États-Unis et les tarifs douaniers imposés par l'administration Trump.

La société, considérée comme un indicateur de l'économie industrielle mondiale, a fait état d'un bénéfice ajusté par action de 4,95 dollars, contre 5,17 dollars un an plus tôt.

Caterpillar, qui tire un peu plus de 50% de ses revenus de l'Amérique du Nord, a déclaré que ses ventes globales ont augmenté de 9,3% à 17,6 milliards de dollars.

Ses actions ont augmenté d'environ 4,7 % dans les échanges avant bourse.