Le bénéfice du quatrième trimestre de la Banque Scotia augmente grâce à la hausse des taux d'intérêt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails tout au long de l'article)

La banque canadienne Bank of Nova Scotia BNS.TO a fait état d'une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre mardi, aidée par des revenus d'intérêts plus élevés et reflétant une résilience continue malgré l'incertitude macroéconomique persistante liée à l'impasse des négociations commerciales avec les États-Unis.

L'économie canadienne a jusqu'à présent largement évité les pires effets de la politique tarifaire du président américain Donald Trump, soutenue par de fortes exportations de pétrole brut et une augmentation des dépenses publiques, même si les droits de douane restent élevés sur des secteurs clés.

Le revenu net d'intérêts de la Banque Scotia - la différence entre ce que les banques gagnent sur les prêts et ce qu'elles versent sur les dépôts - s'est élevé à 5,59 milliards de dollars canadiens (3,99 milliards de dollars US) au cours du trimestre déclaré. Ce chiffre est à comparer aux 4,92 milliards de dollars canadiens enregistrés au cours de la même période de l'année précédente.

La provision pour créances douteuses s'est élevée à 1,11 milliard de dollars canadiens au cours du trimestre considéré, contre 1,03 milliard de dollars canadiens l'an dernier, reflétant les prévisions d'une augmentation des défauts de paiement.

Sur une base ajustée, elle a déclaré un bénéfice de 2,56 milliards de dollars canadiens, soit 1,93 dollar canadien par action, pour le trimestre terminé le 31 octobre, contre 2,12 milliards de dollars canadiens, soit 1,57 dollar canadien par action, un an plus tôt.

(1 $ = 1,4007 dollar canadien)