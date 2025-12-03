Le bénéfice du quatrième trimestre de la Banque Nationale du Canada augmente grâce à la vigueur des activités de gestion de patrimoine

La Banque Nationale du Canada NA.TO a fait état d'une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre mercredi, aidée par une solide performance de ses segments de gestion de patrimoine.

La banque canadienne a affiché un bénéfice ajusté de 1,16 milliard de dollars canadiens (831,90 millions de dollars US), ou 2,82 dollars canadiens par action, au cours du trimestre terminé le 31 octobre, comparativement à 928 millions de dollars canadiens, ou 2,58 dollars canadiens par action, l'an dernier.

(1 $ = 1,3944 dollar canadien)