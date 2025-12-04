 Aller au contenu principal
Le bénéfice du quatrième trimestre de la banque canadienne CIBC augmente grâce à la vigueur de l'unité des marchés financiers
information fournie par Reuters 04/12/2025 à 11:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Banque Canadienne Impériale de Commerce CM.TO a fait état jeudi d'une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre, grâce aux bonnes performances de sa division des marchés financiers.

Le bénéfice net ajusté de la banque a augmenté à 2,19 milliards de dollars canadiens (1,57 milliard de dollars américains), ou 2,21 dollars canadiens par action, au cours des trois mois terminés le 31 octobre, comparativement à 1,89 milliard de dollars canadiens, ou 1,91 dollar canadien par action, un an plus tôt.

(1 $ = 1,3958 dollar canadien)

CDN IMPERIAL BAN
121,270 CAD TSX +0,17%
