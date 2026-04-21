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le bénéfice du premier trimestre de 3M augmente grâce à des mesures de contrôle des coûts
information fournie par Reuters 21/04/2026 à 12:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le géant industriel 3M MMM.N a enregistré une hausse de son bénéfice au premier trimestre mardi, les mesures de contrôle des coûts, les hausses de prix et le lancement de nouveaux produits ayant permis de compenser les pressions inflationnistes et tarifaires. Le bénéficetrimestriel ajusté dela société s'est élevé à 2,14 dollars par action, contre 1,88 dollar par action il y a un an.

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