Le bénéfice du groupe de mode H&M augmente plus que prévu au troisième trimestre, mais le groupe met en garde contre les coûts tarifaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le paragraphe 3 sur le contexte, le paragraphe 7 sur les démarques et le paragraphe 8 sur les ventes)

Le groupe de mode suédois H&M HMb.ST a fait état jeudi d'une hausse nettement plus importante que prévu de son bénéfice au troisième trimestre , les consommateurs ayant adopté les styles d'automne, mais a mis en garde contre une hausse des coûts liés aux droits de douaneau cours du trimestre en cours.

Le numéro deux mondial de la vente au détail de vêtements a prédit que le coût des droits de douane sur les importations aurait un impact plus important sur la marge brute au cours des trois mois allant jusqu'à novembre.

H&M tente d'accroître sa rentabilité et d'attirer les consommateurs grâce à des vêtements plus tendance afin de concurrencer Shein et Zara (Inditex ITX.MC ), alors que les droits de douane américains perturbent le secteur de la mode rapide.

"Les collections d'automne ont été bien accueillies", a déclaré H&M dans un communiqué.

Après deux trimestres consécutifs de baisse des bénéfices, le bénéfice d' exploitation de juin-août s'est élevé à 4,91 milliards de couronnes (523 millions de dollars) contre 3,51 milliards de couronnes l'année précédente et une prévision moyenne de 3,68 milliards de couronnes dans un sondage d'analystes du LSEG, sur une croissance des ventes mesurée en devises locales de 2%.

H&M a déclaré qu'il s'attendait à ce que les ventes en monnaie locale en septembre soient stables par rapport au chiffre élevé de l'année précédente.

L'entreprise a déclaré que les démarques au troisième trimestre étaient légèrement plus importantes que l'année précédente et qu'elle s'attendait à ce qu'elles soient un peu plus élevées au quatrième trimestre, en partie parce que le Black Friday tombe un jour plus tôt.

En monnaie courante, les ventes ont baissé au troisième trimestre, passant de 59,0 milliards de couronnes à 57,0 milliards de couronnes, contre 56,8 milliards de couronnes attendus.

(1 $ = 9,3940 couronnes suédoises)