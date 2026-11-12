Le bénéfice de Wizz Air progresse de 7,4% au 2e trimestre malgré la hausse du carburant

(Zonebourse.com) - La compagnie aérienne à bas coûts a bénéficié d'une forte croissance du trafic et d'une amélioration de ses recettes unitaires. Cette dynamique s'est poursuivie en octobre, malgré un environnement toujours marqué par des coûts élevés du carburant. En revanche, sur les six premiers mois de son exercice comptable, le bénéfice chute de 66%. En milieu de matinée, le titre reculait de 0,2%.

Wizz Air a dévoilé un bénéfice net part du groupe de 306,5 MEUR au titre du 2e trimestre de son exercice comptable (soit juillet-août-septembre), en hausse de 6,5% sur un an, et largement supérieur au consensus S&P qui visait plus modestement 211 MEUR ou au consensus de 278 MEUR cité par Bernstein.

De son côté, le chiffre d'affaires a progressé de 19,9% sur la même période, à 2,29 MdsEUR (globalement en ligne avec les attentes du marché de 2,28 MdsEUR) soutenu par une augmentation de 27,2% du nombre de passagers transportés, à 24,8 millions. Les recettes provenant de la vente de billets ont augmenté de 21,4%, tandis que les revenus annexes ont progressé de 17,7%.

L'expansion des capacités se fait ressentir

L'EBITDA a aussi augmenté de 13,8%, à 775 MEUR, malgré une hausse de 28,7% des dépenses de carburant. Le résultat opérationnel a progressé de 8,8%, à 447,8 MEUR, contre 411,7 MEUR un an plus tôt.

Cette amélioration intervient dans un contexte de forte expansion des capacités, avec une hausse de 26,8% du nombre de sièges proposés et de 19,3% des sièges-kilomètres offerts. Le taux de remplissage a aussi atteint 93,8%, contre 93,5% un an auparavant.

Le groupe reste néanmoins confronté aux contraintes liées à l'immobilisation de certains appareils équipés de moteurs Pratt & Whitney GTF. Au 30 septembre, 22 avions étaient immobilisés pour des inspections de ces moteurs, contre 35 un an auparavant.

Une dynamique appelée à se poursuivre ?

Selon Jozsef Váradi, le directeur général, la dynamique commerciale devrait se poursuivre au 3e trimestre (oct-nov-dec), puisqu'en octobre, la recette unitaire par siège-kilomètre offert a déjà progressé d'environ 5% sur un an, tandis que la recette provenant des billets par passager a augmenté de 7%.Pour le troisième trimestre, Wizz Air prévoit une croissance d'environ 12% de ses capacités en sièges-kilomètres offerts et de 19% du nombre de sièges.

En revanche, sur les six premiers mois de l'exercice, les données sont moins reluisantes pour Wizz Air avec un bénéfice net publié de 108,1 millions d'euros, en baisse de 66,6% sur un an.

Sur l'ensemble de l'exercice 2026-2027, la compagnie hongroise prévoit une augmentation de ses coûts unitaires hors carburant de 4 à 6% environ, en raison de coûts de transition plus élevés, tandis que sa performance opérationnelle sous-jacente devrait rester globalement stable.

Bernstein et Citi confirment leur conseil

A la suite de cette publication, Bernstein confirme son conseil "performance de marché" sur le titre Wizz Air, avec un objectif de cours inchangé à 1 400 pence.

Le broker estime que la compagnie aérienne affiche une bonne maîtrise de ses coûts sous-jacents grâce notamment à une meilleure productivité des équipages et à la diminution des coûts aéroportuaires et des perturbations opérationnelles.

L'analyste souligne toutefois que le ralentissement de la croissance des capacités durant l'hiver devrait peser sur l'évolution des coûts au second semestre. Malgré une performance sous-jacente satisfaisante, les prévisions de coûts restent relativement imprécises, notamment en raison de charges transitoires plus élevées.

Bernstein relève également que les perspectives de recettes unitaires pour le 3e trimestre sont encourageantes, avec une progression attendue de quelques pourcents, tandis que la réduction progressive du nombre d'appareils immobilisés en raison des problèmes de moteurs GTF constitue un autre élément à surveiller.

De son côté, Conor Dwyer, analyste en charge du dossier chez Citi confirme sa note "neutre" sur le titre avec une cible de 1 050 pence.

Le broker estime que les résultats du deuxième trimestre 2026/2027 dépassent les attentes grâce à une meilleure évolution des revenus unitaires et à une maîtrise des coûts hors carburant supérieure aux prévisions. Il juge particulièrement encourageante l'accélération des tarifs pour le début de la saison hivernale.

Le bureau d'études souligne que les perspectives témoignent d'une amélioration de l'activité, avec une croissance du revenu unitaire par siège-kilomètre offert (RASK) attendue autour de 5% au troisième trimestre, contre 0,3% anticipé par Citi.

L'analyste relève toutefois que le ralentissement de la croissance des capacités complique la maîtrise des coûts unitaires hors carburant. Malgré des tendances opérationnelles plus favorables, il n'anticipe pas de révision majeure du consensus annuel, actuellement établi à une perte de 512 MEUR.

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