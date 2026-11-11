Le bénéfice de Vestas affecté par la baisse des volumes et la rupture d'une pale d'éolienne

Le fabricant d'éoliennes Vestas VWS.CO a annoncé mercredi un bénéfice trimestriel inférieur aux prévisions, en raison d'un ralentissement des livraisons et des coûts liés à la rupture d'une pale sur un projet offshore allemand, ce qui a entraîné une baisse du cours de l'action de la société danoise.

Vestas a également annoncé un volume de commandes inférieur aux prévisions des analystes pour la période de juillet à septembre, en baisse de 27 % par rapport à l'année précédente, ce qui s'explique principalement, selon la société, par une baisse des commandes de turbines terrestres aux États-Unis.

L'action du plus grand fabricant mondial d'éoliennes hors de Chine a chuté de 9 % avant de se redresser partiellement pour se négocier en baisse de 4,2 % à 11 h 07 GMT, après que Vestas eut annoncé un résultat avant intérêts, impôts et éléments exceptionnels de 483 millions d'euros (539 millions de dollars), en deçà des 526 millions d'euros prévus dans un sondage d'analystes réalisé par l'entreprise.

Vestas a indiqué avoir subi un revers après la rupture, en juillet, d’une énorme pale d’éolienne au parc éolien de He Dreiht, développé par le groupe d’énergie EnBW.

“Cela a un coût, et les frais d’exploitation sont assez importants”, a déclaré Henrik Andersen, directeur général de Vestas, aux investisseurs, sans toutefois donner plus de détails.

FORTE DEMANDE D’ÉLECTRICITÉ

Jakob Wegge-Larsen, directeur financier de Vestas, a déclaré que la rupture de la pale était un incident isolé et que le ralentissement des prises de commandes ne devait pas être interprété comme le signe d’un affaiblissement du marché éolien terrestre américain, car les commandes varient considérablement à court terme.

“Il est rare, dans notre histoire, que nous ayons connu une demande en électricité aussi forte. Il nous est donc difficile d’adopter une vision négative à ce sujet, bien au contraire”, a déclaré M. Wegge-Larsen à Reuters.

Vestas a revu à la baisse ses prévisions de marge opérationnelle ajustée pour l'ensemble de l'année, les ramenant à une fourchette comprise entre 7,5% et 8,5%, contre 7% à 9% précédemment, et a également revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, les ramenant à une fourchette comprise entre 20,5 et 21,5 milliards d'euros, contre 20 à 22 milliards d'euros auparavant.

Les analystes de JPMorgan, qui attribuent à l’action la note “surpondérer”, ont indiqué que cette révision à la baisse des prévisions impliquait une réduction d’environ 6% des prévisions de résultat d’exploitation ajusté pour l’ensemble de l’année.

(1 dollar = 0,8957 euro)