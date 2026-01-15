 Aller au contenu principal
  • Le logo de la société de produits de luxe Richemont au siège de Bellevue, près de Genève
    Richemont dépasse les attentes sur ses ventes au 3e trimestre
    information fournie par Reuters 15.01.2026 07:28 

    Richemont CFR.S , propriétaire de Cartier, a annoncé jeudi une hausse de 11% de ses ventes à taux directeur constant au cours du troisième trimestre, dépassant les attentes, grâce à l'augmentation continue de la demande de bijoux haut de gamme et à l'amélioration ... Lire la suite

  • Le logo de Sanofi à l'usine Sanofi Pasteur de Marcy-l'Etoile, près de Lyon
    Sanofi: Myqorzo et Redemplo approuvés en Chine
    information fournie par Reuters 15.01.2026 07:25 

    Sanofi a annoncé jeudi l'approbation par ‍l'Administration nationale chinoise des produits médicaux de deux médicaments sous ‌licence, Myqorzo pour la cardiomyopathie hypertrophique obstructive et de ​Redemplo pour le syndrome de ⁠chylomicronémie familiale. "Nous ... Lire la suite

  • Le Premier ministre canadien Mark Carney (g), lors d'une conférence de presse en marge du 47e sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Asean) à Kuala Lumpur le 27 octobre 2025, et le président chinois Xi Jinping (d) à la base aérienne de Gimhae, à Busan en Corée du Sud, le 30 octobre 2025 ( AFP / Arif Kartono )
    La Chine qualifie la visite du Premier ministre canadien de "tournant" dans les relations
    information fournie par AFP 15.01.2026 07:16 

    Le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, a déclaré jeudi que l'actuelle visite à Pékin du Premier ministre canadien Mark Carney marquait un "tournant" dans les relations diplomatiques, après un long chapitre de fâcherie. Venu en Chine concrétiser ce dégel, M. ... Lire la suite

  • JCDECAUX : Risque de correction sous les résistances
    JCDECAUX : Risque de correction sous les résistances
    information fournie par TEC 15.01.2026 07:09 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

