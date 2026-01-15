Aucun résultat pour cette recherche.
Richemont CFR.S , propriétaire de Cartier, a annoncé jeudi une hausse de 11% de ses ventes à taux directeur constant au cours du troisième trimestre, dépassant les attentes, grâce à l'augmentation continue de la demande de bijoux haut de gamme et à l'amélioration ... Lire la suite
Sanofi a annoncé jeudi l'approbation par l'Administration nationale chinoise des produits médicaux de deux médicaments sous licence, Myqorzo pour la cardiomyopathie hypertrophique obstructive et de Redemplo pour le syndrome de chylomicronémie familiale. "Nous ... Lire la suite
Le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, a déclaré jeudi que l'actuelle visite à Pékin du Premier ministre canadien Mark Carney marquait un "tournant" dans les relations diplomatiques, après un long chapitre de fâcherie. Venu en Chine concrétiser ce dégel, M. ... Lire la suite
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite
