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Le bénéfice de TSMC au deuxième trimestre bondit de 77% pour atteindre un niveau record
information fournie par Reuters 16/07/2026 à 07:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

TSMC, le plus grand fabricant mondial de puces en sous-traitance, a annoncé jeudi une hausse de 77 % de son bénéfice net au deuxième trimestre, dépassant les prévisions du marché et atteignant un niveau record, porté par la forte hausse de la demande mondiale pour ses processeurs d'intelligence artificielle.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co 2330.TW TSM.N , qui compte parmi ses clients Nvidia NVDA.O et Apple AAPL.O , a vu son bénéfice net pour la période d'avril à juin s'élever à 706,6 milliards de T$ (soit 21,99 milliards de dollars).

Ce résultat a largement dépassé les prévisions de LSEG SmartEstimate, qui s'élevaient à 632,6 milliards de T$ , un indice pondéré en fonction des prévisions des analystes les plus régulièrement exacts.

(1 $ = 32,1340 dollars taïwanais)

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