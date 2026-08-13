Le bénéfice de Maersk au deuxième trimestre dépasse largement les prévisions, et la société revoit ses prévisions à la hausse pour la deuxième fois cette année

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* Maersk revoit ses prévisions à la hausse pour la deuxième fois cette année

* Les résultats du deuxième trimestre dépassent les prévisions

* Les perturbations au Moyen-Orient et la forte demande ont fait grimper les tarifs de fret

* Les analystes préviennent que la vigueur actuelle du marché pourrait s'estomper si le trafic en mer Rouge revenait à la normale

(Ajout des perspectives au paragraphe 4 et des graphiques) par Stine Jacobsen

Le groupe maritime danois Maersk

MAERSKb.CO a largement dépassé jeudi les prévisions de bénéfice et a relevé pour la deuxième fois cette année ses prévisions de résultats annuels, le conflit au Moyen-Orient et la forte demande ayant entraîné une hausse des taux de fret.

Le résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) de Maersk pour la période d’avril à juin s’est établi à 3,0 milliards de dollars, contre une prévision médiane de 2,12 milliards de dollars issue d’un sondage réalisé par la société auprès de 11 analystes, en hausse par rapport aux 2,30 milliards de dollars enregistrés il y a un an.

Maersk, véritable baromètre du commerce mondial compte tenu de sa position de deuxième transporteur mondial de conteneurs, a revu à la hausse en juin ses prévisions , grâce à une forte demande, notamment en Asie, et a déclaré s’attendre à une croissance du marché mondial des conteneurs d’environ 4% cette année.

La société table désormais sur un EBITDA sous-jacent compris entre 10,5 et 12,5 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 8 à 10 milliards, et sur un résultat d’exploitation sous-jacent compris entre 4,5 et 6,5 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 2 à 4 milliards.

Le géant du transport maritime a vu ses bénéfices augmenter grâce aux turbulences du commerce mondial qui ont fait grimper les taux de fret, notamment la guerre entre les États-Unis et l’Iran, qui a perturbé le trafic dans le détroit d’Ormuz, et les attaques des Houthis en mer Rouge.

Certains analystes ont toutefois averti que la vigueur récente du marché du fret n’était qu’un effet favorable à court terme masquant des risques plus importants à venir, et que toute normalisation du trafic en mer Rouge exercerait une pression à la baisse significative sur les taux de fret. Le corridor commercial Asie-Europe passant par le canal de Suez a été abandonné par la plupart des transporteurs au début de cette décennie, à la suite des attaques menées en mer Rouge par les Houthis du Yémen, obligeant les navires à contourner le cap de Bonne-Espérance en Afrique. Ces trajets plus longs autour de l’Afrique ont fait grimper les tarifs de transport, rendant le fret plus coûteux, mais Maersk et Hapag-Lloyd ont annoncé ces derniers mois qu’ils allaient reprendre certains services via le canal de Suez dans le cadre d’un retour progressif.