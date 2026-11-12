Le bénéfice de Citgo bondit à 2,2 milliards de dollars au troisième trimestre grâce à des marges solides

Le bénéfice de Citgo Petroleum a bondi à 2,2 milliards de dollars au troisième trimestre, contre 167 millions de dollars à la même période l'année dernière, grâce à des marges de raffinage solides et à une amélioration des performances, a annoncé jeudi la société.

L'avenir de cette raffinerie détenue par le Venezuela, dont le siège social est situé à Houston, dépend d'une vente aux enchères organisée par le tribunal, toujours en suspens: celle-ci avait approuvé l'année dernière une offre de 5,9 milliards de dollars émanant d'une filiale du fonds spéculatif Elliott Investment Management, mais n'a pas encore reçu le feu vert du ministère américain des Finances pour être menée à bien.

Le résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de la société (Ebitda), un indicateur clé pour calculer la valeur de l’entreprise, a grimpé à 3 milliards de dollars, contre 363 millions de dollars au troisième trimestre de l’année dernière.

Le débit total des raffineries s’est élevé à 904 000 barils par jour, en hausse de 10 % par rapport au deuxième trimestre, tandis que le taux global d’utilisation du brut a atteint 103 % sur l’ensemble de ses trois raffineries. Le volume des ventes commerciales s’est établi à 411 000 barils par jour, soit un niveau légèrement inférieur aux 414 000 barils par jour enregistrés au deuxième trimestre.

“Nos raffineries ont fonctionné à des niveaux records avec de solides marges, nos équipes commerciales ont soutenu nos raffineries tout en tirant parti des opportunités du marché, et nous avons généré des liquidités importantes tout en continuant à investir dans nos projets stratégiques,” a déclaré le directeur général Carlos Jorda dans un communiqué.

Citgo, qui a clôturé le trimestre avec 4,9 milliards de dollars de liquidités, prévoit désormais pour l’ensemble de l’année 2026 un Ebitda compris entre 7,2 et 7,5 milliards de dollars et un solde de trésorerie en fin d’année pouvant atteindre 7 milliards de dollars.

Citgo, qui a intensifié ses achats de brut vénézuélien cette année, a augmenté ses exportations de distillats depuis la côte américaine du golfe du Mexique vers l’Europe, le Brésil et les Caraïbes, a-t-elle indiqué.

La société a investi 50 millions de dollars dans des opérations de révision et des travaux sur les catalyseurs, ainsi que 128 millions de dollars dans des projets d’investissement au cours du trimestre, notamment un projet dans sa raffinerie de Corpus Christi, au Texas, dont l’achèvement mécanique est prévu en décembre et la mise en service début janvier 2027, a précisé l’entreprise.

Les dépenses d'investissement et les coûts liés aux arrêts techniques prévus pour l'ensemble de l'année s'élèvent à 856 millions de dollars.