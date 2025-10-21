Le bénéfice de Chubb au troisième trimestre augmente grâce à la diminution des pertes liées aux catastrophes et à l'amélioration des rendements des investissements

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La compagnie d'assurance Chubb CB.BN a annoncé mardi une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, grâce à la baisse des pertes liées aux catastrophes, à l'augmentation des rendements des investissements et à des commissions de souscription élevées.

La résistance des dépenses de consommation, malgré la hausse des coûts d'emprunt, a contribué à soutenir la demande d'assurance, les entreprises et les ménages continuant à donner la priorité à la protection contre les risques financiers, les accidents, les dommages matériels et les catastrophes naturelles.

Une meilleure souscription reflète la capacité d'un assureur à tarifer le risque de manière efficace, ce qui renforce les bénéfices malgré la hausse des sinistres.

Chubb a enregistré un revenu de souscription record de 2,26 milliards de dollars avant impôts, contre 1,46 milliard de dollars l'année précédente.

Les assureurs génèrent des revenus en investissant les primes qu'ils perçoivent des assurés.

Des taux d'intérêt plus élevés leur permettent de gagner davantage sur les nouveaux investissements, ce qui augmente le total de leurs revenus d'investissement.

Le revenu net d'investissement avant impôt de l'assureur a bondi de 9,3 % pour atteindre 1,65 milliard de dollars au cours du trimestre considéré.

Les primes nettes émises par Chubb en assurance dommages, hors agriculture, ont augmenté de 5,3% pour atteindre 11,48 milliards de dollars au cours des trois mois se terminant le 30 septembre.

Les pertes dues aux catastrophes se sont élevées à 285 millions de dollars avant impôts, contre 765 millions de dollars l'année précédente.

Selon AccuWeather , la saison 2025 des ouragans dans l'Atlantique a été marquée par une première sécheresse de dix ans jusqu'en septembre, ce qui donne un coup de pouce aux assureurs, car de telles catastrophes affectent généralement fortement les bénéfices trimestriels malgré les efforts de réassurance.

La semaine dernière, Travelers TRV.N , l'entreprise phare du secteur, n'a pas atteint les prévisions de bénéfices de Wall Street, invoquant un ralentissement de la croissance de l'assurance des biens commerciaux.

Chubb a annoncé un ratio combiné record de 81,8 % pour l'assurance dommages, contre 87,7 % l'année précédente. Un ratio inférieur à 100 % indique que l'assureur a perçu plus de primes qu'il n'a payé de sinistres.

Le résultat d'exploitation de base de la compagnie, net d'impôts, a atteint 3 milliards de dollars, soit 7,49 dollars par action, au cours du trimestre, contre 2,33 milliards de dollars, soit 5,72 dollars par action, un an plus tôt.