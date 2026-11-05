Le bénéfice de Carlyle au troisième trimestre dépasse les prévisions grâce à une reprise des transactions

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Le groupe Carlyle CG.O a dépassé jeudi les prévisions de bénéfices pour le troisième trimestre, le gestionnaire d'actifs ayant monétisé davantage d'investissements en capital-investissement et redistribué des liquidités à ses investisseurs.

Le bénéfice distribuable, qui correspond aux liquidités utilisées pour verser des dividendes aux actionnaires, s’est établi à 1,12 dollar par action au cours du trimestre clos le 30 septembre, dépassant les prévisions de 1 dollar, selon les estimations compilées par LSEG.

Le modèle traditionnel du capital-investissement, consistant à acheter et à revendre des entreprises, a été freiné par la hausse des taux d’intérêt ces dernières années, mais Carlyle et certains de ses concurrents ont accéléré leurs sorties d’investissement et restitué des liquidités à leurs investisseurs.

Carlyle est bien placé pour accélérer sa croissance dans les années à venir, a déclaré son directeur général, Harvey Schwartz, invoquant les prémices d’un cycle de levée de fonds vigoureux et des niveaux quasi-records d’actifs qui n’ont pas encore commencé à générer des commissions.

Le chiffre d’affaires net lié à la performance réalisée, qui reflète sa part des bénéfices issus des sorties d’investissement, a bondi à 99,8 millions de dollars au cours du trimestre, contre 19,1 millions de dollars un an plus tôt.

Parmi les opérations majeures conclues par Carlyle au cours du trimestre figurent la cession d’une participation de 27 % dans le fabricant japonais d’appareils de contrôle par rayons X Rigaku et la vente du fabricant de microscopes électroniques Tescan Group.

Carlyle a restitué près de 100 milliards de dollars de capitaux à ses investisseurs depuis le début de l’année 2024, a déclaré Schwartz.

Les actifs sous gestion ont augmenté de 1 % pour atteindre 479 milliards de dollars au cours du trimestre considéré, tandis que les capitaux non investis ont progressé de 5 % pour s’établir à 94 milliards de dollars.

Les entrées de capitaux ont totalisé 10,8 milliards de dollars au cours du trimestre et ont été tirées par son activité de crédit. Ce chiffre a été stimulé par la première clôture du dernier fonds de crédit opportuniste de Carlyle et par les capitaux levés dans son activité aéronautique.

Carlyle a déployé 11 milliards de dollars de capitaux, principalement dans le cadre de ses activités de crédit et de capital-investissement. Parmi les transactions notables, on peut citer les acquisitions de Chung Ho Group, une plateforme coréenne de location d’appareils électroménagers et de soins de santé, et de Secturion Systems, une société spécialisée dans le chiffrement matériel.