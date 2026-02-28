Le bénéfice de Berkshire Hathaway diminue en raison de dépréciations d'actifs et d'une baisse des revenus de l'assurance

Berkshire Hathaway BRKa.N a annoncé samedi une baisse de son bénéfice d'exploitation au quatrième trimestre, en raison d'une dépréciation de ses investissements dans Kraft Heinz KHC.O et Occidental Petroleum OXY.N , tandis que les revenus de ses activités d'assurance ont baissé.

Ce trimestre a été le dernier de Warren Buffett en tant que directeur général du conglomérat, un poste désormais occupé par Greg Abel. M. Buffett reste président du conseil d'administration.

Berkshire a également déclaré avoir terminé l'année 2025 avec 373,3 milliards de dollars de liquidités, ce qui donne à Abel la force de frappe nécessaire pour réaliser le type d'acquisitions majeures qui ont échappé à Buffett au cours de la dernière décennie.

Le bénéfice d'exploitation trimestriel a chuté de 30 % à 10,2 milliards de dollars, soit environ 7 092 dollars par action de catégorie A, contre 14,53 milliards de dollars l'année précédente.