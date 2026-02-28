 Aller au contenu principal
Le bénéfice de Berkshire Hathaway diminue en raison de dépréciations d'actifs et d'une baisse des revenus de l'assurance
information fournie par Reuters 28/02/2026 à 14:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Berkshire Hathaway BRKa.N a annoncé samedi une baisse de son bénéfice d'exploitation au quatrième trimestre, en raison d'une dépréciation de ses investissements dans Kraft Heinz KHC.O et Occidental Petroleum OXY.N , tandis que les revenus de ses activités d'assurance ont baissé.

Ce trimestre a été le dernier de Warren Buffett en tant que directeur général du conglomérat, un poste désormais occupé par Greg Abel. M. Buffett reste président du conseil d'administration.

Berkshire a également déclaré avoir terminé l'année 2025 avec 373,3 milliards de dollars de liquidités, ce qui donne à Abel la force de frappe nécessaire pour réaliser le type d'acquisitions majeures qui ont échappé à Buffett au cours de la dernière décennie.

Le bénéfice d'exploitation trimestriel a chuté de 30 % à 10,2 milliards de dollars, soit environ 7 092 dollars par action de catégorie A, contre 14,53 milliards de dollars l'année précédente.

Valeurs associées

AMERICAN EXPRESS
308,580 USD NYSE -7,98%
APPLE
264,1800 USD NASDAQ -3,21%
BERKSHIRE HATH RG-A
757 275,260 USD NYSE +0,52%
Gaz naturel
2,86 USD NYMEX 0,00%
OCCIDENTAL PETROLEUM
53,100 USD NYSE +3,25%
Pétrole Brent
72,52 USD Ice Europ +2,27%
Pétrole WTI
67,29 USD Ice Europ +2,81%
S&P 500 INDEX
6 878,88 Pts CBOE -0,43%
THE KRAFT HEINZ
24,6100 USD NASDAQ +0,16%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

