Le bénéfice d'UBS au troisième trimestre s'envole, dépassant les attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Bénéfice net en hausse de 74% à 2,5 milliards de dollars contre un consensus de 1,29 milliard de dollars

UBS va faire appel de la décision du tribunal sur la radiation de l'obligation AT1 de Credit Suisse

Les incertitudes macroéconomiques et la fermeture prolongée du gouvernement américain assombrissent les perspectives

(Remanié et développé) par Ariane Luthi

UBS UBSG.S a déclaré que le bénéfice net du troisième trimestre a bondi de 74%, dépassant largement les attentes. Les revenus ont augmenté grâce à la volatilité des marchés financiers causée par les turbulences tarifaires mondiales ainsi que par la reprise de l'activité de fusion et d'acquisition.

La plus grande banque suisse a également déclaré qu'elle était confiante dans ses projets de rachat d'actions à hauteur de 3 milliards de dollars cette année, ainsi que dans ses objectifs financiers pour 2026. Elle a toutefois noté que les incertitudes macroéconomiques, la force du franc suisse et la hausse des droits de douane américains assombrissaient les perspectives de l'économie suisse.

UBS s'attend à ce que l'activité des transactions reste saine au quatrième trimestre, mais a déclaré que "le sentiment peut changer rapidement lorsque la confiance dans les perspectives est mise à l'épreuve."

Une fermeture prolongée du gouvernement américain pourrait retarder les activités du marché des capitaux, a-t-elle ajouté.

UBS a également déclaré qu'elle avait l'intention de faire appel d'une décision du tribunal suisse , déjà contestée par l'autorité de régulation des marchés suisses FINMA, selon laquelle la radiation de 16,5 milliards de francs suisses d'obligations de Credit Suisse était illégale. La banque n'a pas l'intention de constituer des provisions dans le cadre de cette affaire, a déclaré UBS.

Le bénéfice net s'est élevé à 2,5 milliards de dollars, dépassant l'estimation consensuelle de 1,29 milliard de dollars. Ce fut son meilleur résultat depuis que des facteurs exceptionnels liés à l'intégration de l'ancien rival Credit Suisse ont conduit à un bénéfice de plus de 27 milliards de dollars au deuxième trimestre 2023.

Une reprise de provisions légales d'une valeur de 688 millions de dollars a également contribué à ce résultat supérieur aux attentes. Elles étaient principalement liées à la résolution de l'affaire des titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles du Credit Suisse et à une affaire UBS en France.

UBS a attiré 38 milliards de dollars d'argent frais net dans sa division de gestion de fortune mondiale et 18 milliards de dollars dans la gestion d'actifs, ce qui porte le total des actifs investis à près de 7 000 milliards de dollars.

Les fortes entrées de fonds en Asie ont plus que compensé les sorties de fonds dans les Amériques, où UBS a déposé cette semaine une demande de licence bancaire aux États-Unis .

Dans la division banque d'investissement d'UBS, les revenus ont bondi de 52% en glissement annuel dans la banque globale et de 14% dans le négoce, marquant un troisième trimestre record pour ces deux secteurs d'activité avec la reprise de l'activité de transactions.

L'intégration du Credit Suisse s'est poursuivie, a déclaré UBS, ajoutant que plus des deux tiers des comptes clients ouverts en Suisse ont été transférés.