 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le bénéfice d'exploitation de l'unité de batteries de Panasonic chute de 3,5 % au troisième trimestre
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 08:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Détaille les perspectives de l'unité Énergie)

Le bénéfice d'exploitation trimestriel de la principale unité d'énergie de Panasonic Holdings 6752.T , qui fabrique des batteries pour Tesla

TSLA.O , a chuté de 3,5 % par rapport à l'année précédente en raison de la baisse des ventes en Amérique du Nord, alors que les conditions du marché des véhicules électriques se sont détériorées.

Le segment a enregistré un bénéfice d'exploitation de 40,5 milliards de yens (259,15 millions de dollars) au troisième trimestre, la baisse des ventes en Amérique du Nord l'emportant sur la demande croissante de systèmes de stockage d'énergie utilisés dans les centres de données, a indiqué la société.

L'entreprise a maintenu ses prévisions de bénéfice d'exploitation pour l'ensemble de l'année à 111 milliards de yens, après les avoir ramenées à ce niveau au trimestre précédent.

Panasonic a cherché à se développer en Amérique du Nord en produisant des batteries pour véhicules électriques dans deux usines aux États-Unis, l'une dans l'État du Nevada et l'autre au Kansas, qui a ouvert ses portes en juillet de l'année dernière.

Toutefois, la capacité de production de l'usine du Kansas à la fin de l'exercice se terminant en mars 2026 devrait être inférieure aux plans initiaux en raison de retards dans le démarrage de la production.

Panasonic envisage de convertir une partie des lignes de production de l'usine pour fournir des applications de centres de données, a indiqué la société.

L'entreprise a ajouté qu'elle s'attendait à ce que les conditions du marché nord-américain des véhicules électriques se redressent progressivement après avoir atteint leur niveau le plus bas au cours du trimestre précédent.

Panasonic a également réduit ses prévisions de bénéfice d'exploitation pour l'ensemble de l'année de 9,4 % à 290 milliards de yens, contre 320 milliards de yens prévus précédemment, en raison des dépenses de restructuration liées à la réforme de son groupe.

(1 $ = 156,2800 yens)

Véhicules électriques

Valeurs associées

PANASONIC HLDGS
11,205 EUR Tradegate -2,90%
PANASONIC HLDGS
2 968,500 JPY LSE +86,29%
TESLA
421,9600 USD NASDAQ +0,04%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les logos de Zurich Insurance et de Beazley
    Zurich Insurance propose de racheter Beazley pour environ €9,28 mds
    information fournie par Reuters 04.02.2026 09:00 

    L'assureur spécialisé britannique Beazley a conclu un ‍accord sur les conditions d'une offre de rachat améliorée de 8 ‌milliards de livres sterling (9,28 milliards d'euros) de Zurich Insurance Group, ​ont annoncé mercredi les deux ⁠sociétés. En janvier, Beazley ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 04.02.2026 08:59 

    (Actualisé avec Novartis) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de ... Lire la suite

  • Illustration du logo Henkel
    Wendel va céder sa participation dans Stahl à Henkel pour environ 1,2 milliard d'euros
    information fournie par Reuters 04.02.2026 08:57 

    ‍Wendel a annoncé mercredi ‌avoir signé un ​accord en ⁠vue de céder ⁠sa ‍participation majoritaire ⁠de 68,5% dans ​Stahl Holdings à ⁠Henkel, ​pour un produit ​net ​de ​cession estimé ⁠à 1,2 milliard ‌d'euros. (Rédigé par Augustin Turpin, édité par Blandine ‌Hénault) ... Lire la suite

  • Un logo de Nexans est visible sur un câble F/UTP, lors du salon Rexel Expo, au parc des expositions de la Porte de Versailles
    Nexans signe un contrat de 600 millions d'euros avec Enedis
    information fournie par Reuters 04.02.2026 08:56 

    Nexans a annoncé ‍mercredi la signature d'un contrat-cadre avec le ‌gestionnaire du réseau de distribution d'électricité français ​Enedis, qui porte ⁠sur la fourniture de câbles moyenne ⁠tension ‍pour un montant ⁠total de 600 millions d'euros. "D'une durée totale ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank