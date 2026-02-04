Le bénéfice d'exploitation de l'unité de batteries de Panasonic chute de 3,5 % au troisième trimestre

(Détaille les perspectives de l'unité Énergie)

Le bénéfice d'exploitation trimestriel de la principale unité d'énergie de Panasonic Holdings 6752.T , qui fabrique des batteries pour Tesla

TSLA.O , a chuté de 3,5 % par rapport à l'année précédente en raison de la baisse des ventes en Amérique du Nord, alors que les conditions du marché des véhicules électriques se sont détériorées.

Le segment a enregistré un bénéfice d'exploitation de 40,5 milliards de yens (259,15 millions de dollars) au troisième trimestre, la baisse des ventes en Amérique du Nord l'emportant sur la demande croissante de systèmes de stockage d'énergie utilisés dans les centres de données, a indiqué la société.

L'entreprise a maintenu ses prévisions de bénéfice d'exploitation pour l'ensemble de l'année à 111 milliards de yens, après les avoir ramenées à ce niveau au trimestre précédent.

Panasonic a cherché à se développer en Amérique du Nord en produisant des batteries pour véhicules électriques dans deux usines aux États-Unis, l'une dans l'État du Nevada et l'autre au Kansas, qui a ouvert ses portes en juillet de l'année dernière.

Toutefois, la capacité de production de l'usine du Kansas à la fin de l'exercice se terminant en mars 2026 devrait être inférieure aux plans initiaux en raison de retards dans le démarrage de la production.

Panasonic envisage de convertir une partie des lignes de production de l'usine pour fournir des applications de centres de données, a indiqué la société.

L'entreprise a ajouté qu'elle s'attendait à ce que les conditions du marché nord-américain des véhicules électriques se redressent progressivement après avoir atteint leur niveau le plus bas au cours du trimestre précédent.

Panasonic a également réduit ses prévisions de bénéfice d'exploitation pour l'ensemble de l'année de 9,4 % à 290 milliards de yens, contre 320 milliards de yens prévus précédemment, en raison des dépenses de restructuration liées à la réforme de son groupe.

(1 $ = 156,2800 yens)