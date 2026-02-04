Le bénéfice d'exploitation de l'unité batteries de Panasonic chute de 3,5 % au troisième trimestre ; les prévisions du groupe sont revues à la baisse

Panasonic Holdings 6752.T a déclaré mercredi que le bénéfice d'exploitation du troisième trimestre de son unité d'énergie, qui fabrique des batteries pour Tesla TSLA.O , a chuté de 3,5% par rapport à l'année précédente en raison d'une performance plus faible en Amérique du Nord.

En outre, la société a réduit ses perspectives de bénéfice d'exploitation pour l'ensemble de l'année et a affiché une perte pour le trimestre.

Le segment de l'énergie a enregistré un bénéfice d'exploitation de 40,5 milliards de yens au troisième trimestre (259,15 millions de dollars), le refroidissement du marché nord-américain des véhicules électriques l'ayant emporté sur la demande accrue de systèmes de stockage d'énergie utilisés dans les centres de données.

L'entreprise a maintenu ses prévisions de bénéfice d'exploitation pour l'ensemble de l'année pour l'unité d'énergie à 111 milliards de yens.

Pour l'ensemble de l'entreprise, Panasonic a réduit ses prévisions de bénéfice d'exploitation annuel de 9,4 %, passant de 320 milliards de yens à 290 milliards de yens, en raison des coûts de restructuration.

La société a enregistré une perte d'exploitation trimestrielle exceptionnelle de 7,2 milliards de yens au cours de la période d'octobre à décembre, en grande partie en raison des dépenses de restructuration.

Panasonic a poursuivi sa croissance en Amérique du Nord en produisant des batteries pour véhicules électriques dans deux usines américaines, l'une au Nevada et l 'autre au Kansas, qui ont ouvert leurs portes en juillet de l'année dernière.

L'entreprise prévoit désormais un volume de ventes de batteries automobiles de 39 gigawattheures (GWh) pour les usines pour l'exercice financier qui se termine en mars, soit une baisse de 1 GWh par rapport à ses prévisions précédentes, en raison d'un ralentissement plus important que prévu sur le marché nord-américain des véhicules électriques.

L' entreprise envisage de convertir une partie de la production de l 'usine du Kansas pour fournir des batteries destinées aux applications des centres de données, a-t-elle déclaré.

Panasonic s'attend à ce que le marché nord-américain des véhicules électriques se redresse progressivement après avoir atteint son niveau le plus bas au cours du dernier trimestre et a déclaré qu'il prévoyait de construire une deuxième usine de modules de batteries au Mexique.

L 'entreprise est en concurrence avec d'autres fabricants de batteries asiatiques tels que le chinois CATL 300750.SZ et le sud-coréen LG Energy Solution 373220.KS , qui a déclaré

la semaine dernière que la forte demande de batteries pour systèmes de stockage d'énergie avait permis de compenser l'impact du ralentissement des ventes de véhicules électriques au cours de son dernier trimestre.

(1 $ = 156,2800 yens)