Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le bénéfice d'exploitation de BASF en baisse de 6% au T1 Reuters • 30/04/2020 à 07:27









FRANCFORT, 30 avril (Reuters) - L'allemand BASF BASFn.DE a fait état jeudi d'un bénéfice d'exploitation en baisse de 6% au premier trimestre, en raison de la pandémie de COVID-19 qui a entraîné un recul de la demande de produits pétrochimiques de base. Le bénéfice ajusté avant intérêts et impôts a glissé à 1,6 milliard d'euros, mais dépasse les prévisions des analystes, qui tablaient en moyenne sur 1,47 milliard, selon le consensus publié sur le site Internet du groupe. Mercredi soir, la société a retiré ses prévisions pour 2020, jugeant impossible d'estimer la durée et la gravité de la pandémie due au coronavirus. La direction reste toutefois décidée à verser un dividende de 3,30 euros par action pour 2019. (Ludwig Burger, version française Jean-Philippe Lefief)

Valeurs associées BASF XETRA -5.76%