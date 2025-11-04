Le bénéfice d'exploitation d'Uber est affecté par des frais juridiques, les actions chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le bénéfice d'exploitation d'Uber au troisième trimestre est inférieur aux estimations en raison des coûts juridiques et réglementaires

*

Uber One stimule l'utilisation multiplateforme et la fidélisation des clients

*

Les prévisions de réservations brutes pour le quatrième trimestre dépassent les attentes de Wall Street

*

Le segment de la livraison affiche une hausse des ventes de 29 %, dépassant le segment de la mobilité

(Réécriture du paragraphe 1, ajout d'actions et de détails aux paragraphes 2,6)

Uber UBER.N a manqué les attentes en matière de bénéfice d'exploitation mardi et a publié des prévisions de résultats à la baisse pour le trimestre clé des fêtes de fin d'année, éclipsant la forte demande pour ses courses et ses livraisons de nourriture, stimulée par l'adoption croissante de son programme d'adhésion.

La société a attribué la faiblesse de son bénéfice à des questions juridiques et réglementaires non divulguées. Ses actions ont chuté de près de 9 % avant la mise sur le marché, après une hausse de plus de 60 % depuis le début de l'année.

Le directeur général Dara Khosrowshahi a déclaré que le programme Uber One encourageait les clients à réserver davantage de livraisons de nourriture et d'épicerie, alors que la société a dépassé les attentes en matière de revenus trimestriels et de réservations brutes.

Le segment de la livraison a enregistré une hausse des ventes de 29 % au cours du trimestre juillet-septembre, dépassant l'augmentation de 20 % du chiffre d'affaires de la mobilité et la croissance stable de la division du fret.

Les consommateurs qui utilisent plus d'un service Uber ont un taux de rétention de 35 % plus élevé et dépensent trois fois plus que les autres, a déclaré Khosrowshahi. Seuls environ 20 % des utilisateurs actifs sur les marchés avec des services de covoiturage et de livraison les utilisent conjointement, bien que les pays les plus performants dépassent déjà ce niveau. Uber a déclaré un bénéfice d'exploitation de 1,11 milliard de dollars, ce qui est inférieur aux estimations de 1,61 milliard de dollars, selon les données de Visible Alpha. Sa prévision d'un bénéfice de base ajusté pour le trimestre en cours compris entre 2,41 et 2,51 milliards de dollars était légèrement inférieure aux attentes de 2,48 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société prévoit des réservations brutes - ou la valeur totale en dollars des trajets, livraisons et autres services - comprises entre 52,25 et 53,75 milliards de dollars pour le quatrième trimestre. Les analystes s'attendent à 52 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Uber remplacera l'Ebitda ajusté par des prévisions de bénéfices ajustés à partir de ses prévisions pour le premier trimestre de l'année prochaine, adoptant ainsi une pratique typique des entreprises plus matures.

Les réservations brutes au troisième trimestre clos le 30 septembre se sont élevées à 49,74 milliards de dollars, contre des estimations de 48,73 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires a augmenté de 20 % pour atteindre 13,47 milliards de dollars, dépassant les estimations de 13,28 milliards de dollars.