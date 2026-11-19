Le groupe français de restauration collective Elior Group ELIOR.PA a annoncé une baisse de 19 % de son EBITA ajusté sur l'ensemble de l'exercice, à 163 millions d'euros (178,71 millions de dollars) contre 202 millions d'euros, tandis que le résultat net part du groupe a chuté à 5 millions d'euros, contre 88 millions d'euros un an plus tôt, malgré un chiffre d'affaires en hausse à 6,13 milliards d'euros.

Les retards dans la montée en puissance des contrats et un litige concernant un contrat de restauration ferroviaire en Italie ont pesé sur la rentabilité au cours de l’année, tandis que la dette nette s’est élevée à 1,23 milliard d’euros à fin septembre et que le ratio d’endettement est passé de 3,3 fois à 3,8 fois par rapport à l’année précédente.

Voici quelques détails

La société table sur une croissance organique de 3 % à 5 % et une marge d’EBITA ajustée d’environ 3,2 %, hors éléments non récurrents, pour la période 2026-2027

Le litige concernant la restauration ferroviaire en Italie a entraîné 28 millions d’euros de pertes d’exploitation et une dépréciation du goodwill de 19 millions d’euros, tandis qu’Elior est en pourparlers avec Trenitalia avant l’expiration du contrat en avril 2027

Le flux de trésorerie disponible a chuté à 31 millions d’euros, contre 228 millions d’euros, reflétant les variations du fonds de roulement et l’absence de l’impact favorable d’un programme de titrisation observé un an plus tôt

Les contrats récemment remportés, représentant un volume d’affaires net annualisé de 163 millions d’euros, devraient apporter une contribution plus significative au chiffre d’affaires et à la rentabilité au cours de l’exercice 2026-2027, après des délais de mise en œuvre plus longs que prévu

Daniel Derichebourg, président-directeur général, a déclaré que ces résultats reflétaient la résilience du groupe dans un environnement « toujours extrêmement difficile »

Le groupe a indiqué aux journalistes qu’il déployait des outils basés sur l’IA en collaboration avec IBM IBM.N dans des domaines tels que la planification des menus, le recrutement et le reporting en matière de développement durable, bien que la direction ait précisé qu’il était encore trop tôt pour quantifier les bénéfices financiers

(1 dollar = 0,9121 euro)