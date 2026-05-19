Le bénéfice annuel de James Hardie est inférieur aux prévisions en raison de problèmes liés à l'accessibilité financière et aux conditions météorologiques

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James Hardie Industries JHX.AX a annoncé mercredi un bénéfice annuel inférieur aux prévisions, les conditions météorologiques défavorables ayant perturbé l'activité de construction sur ses principaux marchés, tandis que les pressions inflationnistes et les contraintes d'accessibilité financière ont continué de peser sur le secteur du logement.

La baisse du bénéfice annuel souligne la pression à laquelle sont confrontées les entreprises de matériaux de construction en raison de la hausse des taux hypothécaires et des prix de l'immobilier, ainsi que de la détérioration de l'accessibilité financière qui pèse sur les activités de construction neuve, de réparation et de rénovation.

La hausse des prix de l'énergie due au conflit entre les États-Unis, Israël et l'Iran pèse également sur le budget des ménages, incitant les propriétaires à reporter leurs projets de rénovation coûteux.

Le chiffre d'affaires net du groupe pour l'année a bondi de 25 % pour atteindre 4,84 milliards de dollars, grâce notamment à la contribution d'AZEK Exteriors, qui a permis à la division Siding & Trim, son principal secteur d'activité, d'enregistrer une hausse de 3 % de ses ventes. Les ventes en Europe ont augmenté de 13 %, tandis que celles en Australie et en Nouvelle-Zélande sont restées stables.

Toutefois, le chiffre d'affaires net est resté en deçà des prévisions de Visible Alpha, qui s'élevaient à 4,85 milliards de dollars, en raison de la baisse des volumes de produits d'extérieur et d'intérieur, des difficultés liées aux conditions météorologiques et des pressions sur l'accessibilité financière.

En conséquence, la société basée à Dublin a déclaré un bénéfice net ajusté de 595,7 millions de dollars pour l'exercice clos le 31 mars, contre 644,3 millions de dollars un an plus tôt, et légèrement en deçà de l'estimation consensuelle de Visible Alpha, qui s'élevait à 597,7 millions de dollars.

James Hardie, l'un des principaux fabricants mondiaux de fibrociment, prévoit pour 2027 un chiffre d'affaires net compris entre 5,25 et 5,41 milliards de dollars, et un résultat d'exploitation ajusté compris entre 1,45 et 1,50 milliard de dollars.