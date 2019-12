LE BELIER : Wencan en négociations exclusives pour prendre une participation majoritaire

" Cette opération stratégique permettra aux deux groupes de renforcer leur développement sur les marchés du freinage, de l'admission, du châssis, des pièces de structure et de celle liées aux véhicules électriques grâce à leur technologie et positionnements géographiques complémentaires ", a commenté Philippe Dizier, le directeur général de Le Bélier.

Le transfert du bloc majoritaire se ferait au prix de 38,18 euros par action . Ce prix valorise les capitaux propres de Le Bélier 251,3 millions d'euros et fait ressortir une prime de 29% par rapport au dernier cours de clôture avant l'annonce de l'entrée en négociations exclusives.

