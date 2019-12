Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Bélier : négociation pour un transfert de bloc majoritaire Cercle Finance • 09/12/2019 à 14:28









(CercleFinance.com) - Le Bélier annonce que ses actionnaires majoritaires sont entrés en négociation exclusive pour une possible cession de leur participation majoritaire de près de 62% du capital au groupe chinois Wencan, transfert de bloc qui se ferait au prix de 38,18 euros par action. 'Ce prix valorise les capitaux propres de Le Bélier à 251,3 millions d'euros et fait ressortir une prime de 29% par rapport au dernier cours de clôture avant l'annonce de l'entrée en négociation exclusive', souligne le groupe industriel. En cas de réalisation de ce transfert de bloc, Wencan devra déposer un projet d'offre publique d'achat obligatoire simplifiée sur le solde du capital de Le Bélier au même prix. Il précisera alors s'il a l'intention de réaliser un retrait obligatoire.

Valeurs associées LE BELIER Euronext Paris 0.00%