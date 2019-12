Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Bélier : le titre bondit, OPA en vue de Wencan Cercle Finance • 10/12/2019 à 10:09









(CercleFinance.com) - A la reprise de cotation, l'action Le Bélier bondissait ce matin d'environ 25% et s'approchait des 38,18 euros par action auxquels le groupe chinois Wencan projette de racheter un bloc concentrant près de 62% du capital auprès de ses grandes actionnaires, dont la famille Galland. A ce ce cours, la prime instantanée ressortirait à 29%. Réuni le 8 décembre, le conseil d'administration de Le Bélier a 'accueilli favorablement', à l'unanimité, ce projet. Le transfert du bloc majoritaire pourrait intervenir à la fin du 1er semestre 2020. Selon la réglementation boursière, et le cas échéant, Wencan envisage de lancer ensuite une OPAS au même prix sur le solde du capital de Le Bélier. L'éventualité ou non d'un retrait obligatoire n'est pas encore arrêtée à ce stade.

Valeurs associées LE BELIER Euronext Paris +23.14%