LE BELIER : le contrat de cession signé avec le chinois Wencan

(AOF) - Le Bélier a annoncé la signature par ses principaux actionnaires majoritaires et le chinois Wencan du contrat de cession d'une participation majoritaire dans le spécialiste de la fonderie aluminium pour l'industrie automobile au prix de 38,18 euros par action. Cette opération avait été évoquée début décembre. Sous réserve des autorisations usuelles, la réalisation du transfert du bloc majoritaire devrait intervenir à la fin du premier semestre 2020.

