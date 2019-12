Le Bélier flambe lors de sa reprise de cotation

En 2018, Le Bélier a réalisé un chiffre d'affaires de 358,8 millions d'euros et un résultat net de 27,2 millions d'euros.

Pour financer l'opération, Wencan aura recours à ses fonds propres à hauteur de 60% et à des financements bancaires.

"Cette opération stratégique permettra aux deux groupes de renforcer leur développement sur les marchés du freinage, de l'admission, du châssis, des pièces de structure et de celles liées aux véhicules électriques grâce à leurs technologies et positionnements géographiques complémentaires", a commenté Philippe Dizier, le directeur général de Le Bélier.

Via cette opération, Le Bélier entend bénéficier "des technologies de Wencan pour renforcer son développement, en particulier en Europe et en Amérique du Nord, tout en étant en mesure de s'appuyer sur la position de Wencan en Chine pour accroître son activité historique dans la région".

