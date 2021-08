Le bath thaïlandais affaiblit par le covid et l'absence de touristes

(AOF) - Le bath thaïlandais accuse un repli de 0,3% ce mercredi face au billet vert et s'échange désormais contre 33,12 dollars. Il porte ainsi son repli à 10,3% depuis le début de l'année, alors qu'il était considéré comme une des devises asiatiques les plus solides avant la crise du covid. Celle-ci a détruit presque intégralement l'industrie du tourisme, sur laquelle repose une grande partie de l'économie thaïlandaise. Par conséquent, à fin mai, les comptes courants affichaient un déficit de 2,6 milliards de dollars, alors qu'ils étaient excédentaires de près de 6 milliards avant la pandémie.

