Le baril de WTI au plus haut depuis août 2022

(AOF) - Le cours du baril de WTI cède 0,21% à 93,48 dollars après avoir touché 95 dollars quelques heures plus tôt. Les cours de l'or noir ont accru leurs gains hier à la suite de l'annonce que les stocks de Cushing, principal terminal américain de livraison du WTI, étaient tombés au plus bas depuis 14 ans. Les spécialistes ont ensuite pris connaissance d'un repli plus important que prévu des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière.

La progression de l'or noir ces dernières semaines s'explique par l'important déficit de l'offre, résultat d'une demande toujours solide malgré la conjoncture difficile et de la baisse de l'offre de l'Arabie saoudite et des autres pays de l'OPEP+ .

Le rally des cours du pétrole a commencé début juillet à la suite de la décision de l'Arabie saoudite de prolonger la baisse de la production d'un million de barils par jour. En septembre, Riyad a étendu jusqu'à décembre sa réduction de production.