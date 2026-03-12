Le baril de pétrole n'atteindra probablement pas 200 dollars, selon le responsable américain de l'énergie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (ajoute le commentaire d'un responsable iranien, le paragraphe 3, l'historique de la perturbation pétrolière) par Timothy Gardner et Susan Heavey

Le secrétaire américain à l'énergie, Chris Wright, a déclaré jeudi que les prix mondiaux du pétrole n'atteindraient probablement pas 200 dollars le baril, alors que les pétroliers restaient bloqués dans le détroit d'Ormuz et que la guerre entre les États-Unis et Israël et l'Iran s'était étendue.

« Je dirais que c'est peu probable, mais nous sommes concentrés sur l'opération militaire et la résolution d'un problème », a déclaré Wright à CNN lorsqu'on lui a demandé si les prix atteindraient 200 dollars le baril - un niveau que les prix pourraient atteindre si la guerre continue de s'intensifier, comme l'a déclaré un responsable iranien mercredi.

« Préparez-vous à ce que le baril de pétrole atteigne 200 dollars, car le prix du pétrole dépend de la sécurité régionale que vous avez déstabilisée », a déclaré mercredi Ebrahim Zolfaqari, porte-parole du quartier général du commandement militaire Khatam al-Anbiya de Téhéran.

Les prix du pétrole ont bondi de 6 % pour atteindre près de 100 dollars jeudi, alors que deux pétroliers ont brûlé dans un port irakien après avoir été touchés par des bateaux iraniens soupçonnés d'être chargés d'explosifs.

Cette hausse s'est produite alors que plus de 30 pays membres de l'Agence internationale de l'énergie avaient annoncé un jour plus tôt la plus importante réduction coordonnée des réserves mondiales de pétrole de 400 millions de barils, dont environ 40 % proviendront des États-Unis, le plus grand producteur de pétrole au monde.

La guerre a contraint les pays du Golfe du Moyen-Orient à réduire leur production totale de pétrole d'au moins 10 millions de barils par jour, soit environ 10 % de la demande mondiale. L'AIE a déclaré jeudi qu'il s'agissait de la plus grande perturbation de l'approvisionnement en pétrole dans l'histoire du marché mondial.

Wright a également déclaré jeudi à CNBC que la marine américaine ne pouvait pas escorter des navires dans le détroit d'Ormuz pour l'instant, mais qu'il était « très probable » que cela se produise d'ici la fin du mois.