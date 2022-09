Le baril de Brent repasse brièvement sous les 90 dollars

(AOF) - Le baril de Brent perd 0,76% à 90,87 dollars, mais il est tombé ce matin à 88,50 dollars. L'or noir souffre, comme les marchés actions, des craintes de récession. Cette semaine sera marquée par plusieurs rendez-vous économiques d'importance, à commencer mercredi par la décision de politique monétaire de la Fed. Cette dernière devrait relever son principal directeur de 75 points de base, voire plus. Les indices des directeurs d'achats, attendus, vendredi pour septembre, donneront de nouvelles informations cruciales sur la santé des économies européenne et américaine.

