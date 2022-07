Le baril de Brent en route vers de nouveaux pics après l'échec de Biden à Riyad

(AOF) - Le Brent prenait +4,81% à 105,99 dollars ce jour. Cette hausse fait écho à la tentative ratée du président des Etats-Unis Joe Biden de convaincre le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman - et à travers lui l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opec) - d'ouvrir plus largement le robinet à or noir. Son souhait de desserrer l'étau de l'inflation qui étrangle les finances des ménages aux Etats-Unis n'a pas été exaucé pour le moment en tout cas. Depuis un an, le prix du baril de Brent a augmenté de 41,43%, passant de 64,60 à 139,13 dollars.