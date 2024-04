Le baril de Brent au plus haut depuis octobre 2023

(AOF) - Les cours du pétrole gagnent un peu plus de 1% : le Brent a atteint 88,33 dollars le baril et le WTI, 88,66 dollars. Ils sont soutenus par un contexte géopolitique de plus en plus tendu. Lundi, une frappe aérienne attribuée à Israël a coûté la vie à plusieurs hauts responsables des Gardiens de la révolution à Damas. Le président iranien, Ebrahim Raïssi, a déclaré que ces frappes "ne resteraient pas sans réponse". Dans le même temps, l'Ukraine continue sa campagne contre les raffineries russes.

Un drone a frappé une importante raffinerie dans la région du Tatarstan, soit à plus de 1200 kilomètres de la frontière ukrainienne.

Demain, les investisseurs seront attentifs à la décision de l'Opep.