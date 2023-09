Le baril de Brent au plus haut depuis novembre 2022

(AOF) - Les cours du pétrole continuent de progresser en ce début de semaine, avec un baril de Brent en hausse de 0,20% à 88,73 dollars. Il se dirige vers le niveau symbolique des 90 dollars, qu'il n'a plus atteint en clôture depuis mi-novembre 2022. L'or noir profite de l'anticipation de nouvelles réductions de l'offre de la part des principaux pays producteurs. Ainsi la décision de l'Arabie Saoudite de réduire sa production d'un million de barils par jour pourrait de nouveau être prolongée. Initiée en mai, elle devait s'achever fin juillet avant d'être prorogée jusqu’en septembre.

