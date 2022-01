Le baril de Brent a dépassé les 90 dollars

(AOF) - Le cours du baril de WTI américain évolue proche de l'équilibre à 86,77 dollars tandis que son homologue européen, le Brent de la Mer du Nord, grimpe de 1% à 90,95 dollars. Ils s'échangent sur leurs plus hauts niveaux depuis octobre 2014 en raison des craintes sur l'offre et le risque d'une invasion de l'Ukraine par la Russie. Sur un mois, les cours de l'or noir affichent un gain de plus de 17%.