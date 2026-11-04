Le Bangladesh adopte une nouvelle grille salariale pour le secteur du textile à compter de décembre, malgré les manifestations

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* Aucune décision n'a encore été prise concernant la hausse salariale réclamée par les ouvriers du secteur textile

* Les travailleurs réclament une augmentation salariale de 140 % face à la hausse du coût de la vie

* Les manifestations entrent dans leur cinquième jour; de nouveaux affrontements avec la police

(Refonte de l'article avec le résultat de la réunion)

par Ruma Paul

La commission salariale nouvellement formée au Bangladesh a convenu mercredi de mettre en œuvre une structure salariale révisée pour les travailleurs du textile à compter de décembre, alors que les manifestations liées aux salaires entraient dans leur cinquième jour et perturbaient la production dans le secteur clé de l'habillement du pays.

La commission n’a pas abordé la question de l’ampleur de l’augmentation salariale et tiendra d’autres réunions pour déterminer la nouvelle structure salariale, a déclaré Babul Akter, le représentant des travailleurs au sein de la commission, à l’issue de sa première réunion.

"La nouvelle structure salariale sera mise en œuvre à partir de décembre, et les travailleurs percevront leurs premiers salaires selon la grille salariale révisée en janvier", a déclaré M. Akter.

Ce comité, composé de six membres, a été formé cette semaine dans un contexte de tensions sociales croissantes et comprend des représentants des travailleurs et des propriétaires d’usines. Il est chargé de revoir les salaires dans l’industrie textile bangladaise.

Les travailleurs réclament que le salaire minimum mensuel passe de 12 500 takas à 30 000 takas ($242), arguant que la hausse des coûts de l’alimentation, du logement et des transports a érodé leur pouvoir d’achat.

LES RISQUES LIÉS AUX LIVRAISONS S'ACCENTUENT

Des affrontements ont éclaté mercredi entre des travailleurs et la police à Savar et Gazipur, deux grands pôles de fabrication de vêtements situés dans la banlieue de Dacca. Les manifestants ont bloqué des routes et des autoroutes, tandis que la police a utilisé des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes. Plusieurs usines ont suspendu leurs activités par crainte de nouveaux troubles.

Des centaines d’usines de confection ont fermé cette semaine, alors que la période de production des commandes d’exportation pour le printemps et l’été bat son plein, ce qui suscite des inquiétudes quant à d’éventuels retards d’expédition au Bangladesh, deuxième exportateur mondial de vêtements après la Chine.

Ce secteur emploie environ 4 millions de travailleurs, génère plus de 80 % des recettes d'exportation du Bangladesh et approvisionne des marques telles que H&M HMb.ST , Zara, du groupe Inditex ITX.MC , et Walmart WMT.O .

"Chaque mois est une lutte", a déclaré Bithi Begum, une ouvrière du secteur textile. "Après avoir travaillé dur toute la journée, l’argent que nous gagnons suffit à peine à couvrir nos besoins fondamentaux."

Les enseignes internationales suivent de près la situation alors que les usines entrent dans une période de production cruciale pour les commandes de printemps et d’été.

H&M a indiqué à Reuters que certaines usines avaient temporairement fermé, bien que l’entreprise n’ait pas connu de perturbations majeures dans sa chaîne d’approvisionnement.

NÉCESSITÉ D’AMÉLIORER LA PRODUCTIVITÉ

Les fabricants ont indiqué que le secteur subissait déjà la pression de la hausse des coûts, d’une concurrence régionale accrue, de l’incertitude sur les marchés de l’énergie liée au conflit au Moyen-Orient et d’un affaiblissement de la demande sur les principaux marchés d’exportation.

Selon les économistes, la commission des salaires doit relever le défi de trouver un équilibre entre les revendications des travailleurs et la compétitivité d’un secteur qui est au cœur de l’économie bangladaise.

Selim Raihan, professeur d’économie à l’université de Dacca, a déclaré que le Bangladesh pourrait absorber une hausse salariale significative sans nécessairement perdre son avantage concurrentiel si les usines amélioraient leur productivité.

Toute révision salariale devrait tenir compte de l’inflation, du coût de la vie et de la capacité de paiement des usines, a-t-il précisé, ajoutant que les détaillants internationaux devraient soutenir l’amélioration des normes de travail par le biais de pratiques d’achat et de prix plus équitables.

M. Raihan a déclaré que des conflits sociaux prolongés pourraient constituer une menace plus grave pour le secteur que des salaires plus élevés, car ils compromettent la fiabilité des livraisons et la confiance des acheteurs.

"Considérer la main-d’œuvre bon marché comme la stratégie concurrentielle permanente du secteur serait une erreur", a-t-il déclaré. "Le Bangladesh doit s’orienter de plus en plus vers la productivité, la fiabilité, la modernisation et des produits à plus forte valeur ajoutée."

(1 $ = 124,20 takas)