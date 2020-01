Le 737 MAX ne revolera pas avant mi-2020, d'après Boeing

Des Boeing 737 MAX parqués à l'aéroport de Grant County, dans l'Etat de Washington, le 23 octobre 2019 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / David Ryder )

L'avionneur Boeing a annoncé mardi que le 737 MAX ne revolera pas avant mi-2020, soit avec plusieurs mois de retard qu'anticipé, ce qui devrait gonfler la facture des déboires de cet avion cloué au sol depuis plus de dix mois après deux accidents ayant fait 346 morts.

"Nous sommes en train d'informer nos clients et nos sous-traitants que nous estimons actuellement que la levée de l'interdiction du 737 MAX ne commencera qu'à partir de mi-2020", a déclaré le géant de Seattle, dans l'ouest des Etats-Unis, via un communiqué confirmant une information de l'AFP.

Un peu plus tôt, une source aéronautique avait indiqué sous couvert de l'anonymat que le MAX pourrait ne pas revoler avant juin, voire juillet.

Boeing avait initialement espéré une remise en service du MAX en "quelques semaines" après l'immobilisation au sol mais avait dû abandonner son optimisme face aux rappels à l'ordre des régulateurs. Il espérait encore récemment que son avion vedette revolerait fin février-début mars.

- L'action suspendue -

Le nouveau report n'était pas dû, selon la source, à un "nouveau problème", mais aux risques attachés à la procédure d'approbation par les autorités de l'aviation civile et de possibles nouveaux développements dans cette crise, a expliqué un peu plus tard Boeing.

"C'est aussi à cause de l'examen rigoureux que les autorités de l'aviation civile appliquent, et avec raison, à chaque étape de l'inspection" de l'avion, a souligné le constructeur aéronautique.

L'agence fédérale de l'aviation (FAA) a fait savoir qu'elle n'avait pas encore fixé de calendrier: "La priorité de la FAA est la sécurité", a expliqué le régulateur aérien.

Les premières informations sur la prolongation de l'interdiction de vol du MAX ont fait chuter de plus de 5% l'action Boeing et conduit à sa suspension temporaire vers 19H12 GMT à Wall Street.

Quand la cotation a repris une quarantaine de minutes plus tard, le titre était toujours en baisse, et a fini sur un recul de 3,33%.

Le report est un véritable casse-tête pour les compagnies aériennes puisqu'elles ne pourront pas compter sur le MAX en pleine saison des grands déplacements d'été.

Une fois l'interdiction de vol levée, il faut au moins un à deux mois aux compagnies pour préparer les avions et s'assurer qu'ils fonctionnent normalement, ont-elles déjà prévenu.

American Airlines, United et Southwest avaient annulé les vols sur le MAX jusqu'à début juin, et devraient par conséquent revoir ce calendrier.

- Vol inaugural du 777X -

La facture devrait encore grimper pour Boeing, estiment les analystes financiers, qui évaluent à un milliard de dollars par jour le manque à gagner. Elle s'élève actuellement à 9,2 milliards de dollars mais le directeur général David Calhoun, aux commandes depuis le 13 janvier, devrait annoncer un nouveau chiffre, lors de la publication des résultats annuels, le 29 janvier prochain.

Le report complique également la mission de M. Calhoun de retisser le lien de confiance avec les compagnies aériennes, après de vives tensions avec son prédécesseur Dennis Muilenburg, limogé fin décembre.

Boeing cherche actuellement à emprunter au moins dix milliards de dollars pour faire face à l'explosion des coûts, dont l'indemnisation de ces compagnies aériennes et des sous-traitants ainsi qu'à la compensation des familles des victimes.

Le 737 MAX, avion phare de Boeing, est cloué au sol depuis le 13 mars après un accident de Lion Air du 29 octobre 2018 (189 morts) et un autre d'Ethiopian Airlines (157 morts) du 10 mars 2019.

Le système anti-décrochage MCAS a été mis en cause et Boeing travaille actuellement sur des changements exigés par les régulateurs. D'autres problèmes, dont un portant sur la pièce vérifiant le bon fonctionnement de ce logiciel au démarrage, ont été détectés et la formation adéquate pour les pilotes n'a toujours pas été décidée.

Boeing a dû suspendre les livraisons et la production du MAX.

Le groupe a néanmoins fait une avancée importante sur un autre aéronef, le long courrier 777X qui peut transporter jusqu'à 426 passagers. Après des mois de retard, notamment en raison de problèmes avec le nouveau moteur GE9X, il a finalement programmé le vol inaugural pour jeudi.

Ce vol prévu initialement l'été dernier aura lieu dans la région de Seattle, où Boeing dispose d'un aéroport géant, Boeing Field, a-t-on appris de sources concordantes.

Si tout se passe bien, Boeing demandera, dans les prochains mois, l'homologation de cet avion pour une entrée en service en 2021.

