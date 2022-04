Le 1er fonds de dette privée immobilière d'AllianzGI réalise un 1er closing à 515 millions d'euros

(AOF) - Allianz Global Investors (AllianzGI) a annoncé le premier closing du fonds Allianz Global Real Estate Debt Opportunities Fund (AGREDO) à 515 millions d'euros. Le fonds, lancé en février 2022, est le premier fonds de dette privée immobilière d'AllianzGI. "AGREDO permet aux investisseurs d'investir aux côtés d'Allianz et vise à leur donner accès à un portefeuille mondialement diversifié d'opportunités de dette immobilière à rendement plus élevé et résilient face à la volatilité", a expliqué AllianzGI.