LDLC : va ouvrir un magasin à Bayonne

(CercleFinance.com) - Le groupe LDLC annonce ce soir l'ouverture prochaine d'un magasin à Bayonne. 'Situé au coeur de la zone commerciale BAB2, le magasin dispose d'une surface de 177m2 et sera piloté par Olivier Bertrand, également franchisé du magasin de Pau', détaille le groupe. Il s'agit du 51e magasin LDLC. Il ouvrira ses portes le 17 janvier.

Valeurs associées GROUPE LDLC Euronext Paris -4.38%