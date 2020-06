Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LDLC : va ouvrir un 52e magasin à Nîmes Cercle Finance • 08/06/2020 à 16:47









(CercleFinance.com) - Le groupe LDLC annonce ce jour l'ouverture, le 12 juin, d'un magasin à Nîmes. Il s'agira du 52e point de vente de l'enseigne. 'L'expert de la vente de matériel informatique et high-tech s'implante avenue Jean Prouvé et dispose d'une surface de vente de 50m2', précise le groupe.

Valeurs associées GROUPE LDLC Euronext Paris +10.30%