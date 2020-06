Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LDLC : va ouvrir un 2e magasin 'L'armoire de Bébé' Cercle Finance • 15/06/2020 à 17:53









(CercleFinance.com) - Le groupe LDLC annonce ce lundi que L'Armoire de Bébé, concept lancé en 2015, ouvre un nouveau concept-store à Orgeval (78). 'Enseigne tendance de la puériculture, la marque lèvera le rideau de sa boutique le 22 juin prochain. Les clients pourront retrouver plus de 3.500 références des marques les plus en vogue, présentées au sein d'un concept store unique de près de 600 m2. Petite originalité : le magasin place le visiteur à hauteur d'enfant grâce à un décor surdimensionné', explique le groupe. Il s'agira, avec cette ouverture, du deuxième point de vente de l'enseigne.

