LDLC : va fermer ses deux boutiques en Espagne

(CercleFinance.com) - Le groupe LDLC annonce ce jeudi le désengagement de sa présence physique en Espagne, avec la fermeture de ses deux boutiques, situées à Madrid et Barcelone, d'ici la fin de l'exercice 2019-2020 (31 mars 2020). 'Malgré un développement satisfaisant de son activité, le groupe constate, sur le périmètre espagnol, un écart de marge brute trop important, par rapport aux attentes du Groupe, pour envisager le déploiement d'un réseau de distribution physique sur ce marché. LDLC.com conservera uniquement une activité de distribution en ligne à destination de l'Espagne, qui sera gérée depuis la France', précise le groupe. Sur les 9 premiers mois de l'exercice 2019-2020, le chiffre d'affaires Espagne s'élevait à 1,7 millions d'euros.

